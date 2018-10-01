Сьогодні Стамбульська конвенція набула чинності у Хорватії і Греції

Стамбульська конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 1 жовтня набирає чинності у Хорватії і Греції. Про це у своєму Twitter написав прес-секретар генсека Ради Європи Даніель Гольтген, передає ЄП.

"На жаль, немає прогресу у деяких країнах ЄС, де помилкові уявлення про цей договір поширюються та експлуатуються для отримання політичної користі", - підкреслив Гольтген.

У кількох державах-членах ЄС, зокрема в Болгарії і Словаччини, критики конвенції стверджують, що документ Ради Європи є "троянським конем", спрямованим на введення "третьої статі" і одностатевих шлюбів.

Таким чином, триває протистояння більш соціально консервативних країн Центральної Європи з ліберальними цінностями Західної Європи. На сьогоднішній день Конвенцію Ради Європи не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія. Україна також досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Одностатеві шлюби чи громадянські партнерства є визнаними або мають легальний захист у 22 з 28 країн-членів ЄС. Румунія, Польща, Словаччина, Болгарія, Литва та Латвія та наразі не пропонують юридичного захисту одностатевих пар.