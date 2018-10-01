США заявили, що судова система Румунії знаходиться під загрозою

Посол США в Румунії озвучив серйозне занепокоєння у зв’язку зі станом системи правосуддя в країні, заявивши, що вона "демонтується" законодавцями з "зацікавленими інтересами".

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Ганс Клем у понеділок заявив, що румунські магістрати піддаються залякуванню і все частіше стають об'єктами зацікавлення політиків, які вважають, що органи судочинства ставлять під загрозу їхні особисті інтереси.

Румуни регулярно проводили акції протесту проти ініційованих лівим урядом законодавчих змін, стверджуючи, що нововведення ускладнять переслідування корупції на високому рівні.

Клем заявив, що спірний перегляд судової системи ризикує повернути країну у стан початку 2000-х років, коли румунська судова система страждала від корупції та політичного впливу.

Він заявив, якщо зміни будуть ухвалені, це ускладнить процес переслідування і значно скоротить міжнародне співробітництво правоохоронних органів.

Румунський уряд намагається послабити антикорупційне законодавство, і опозиція заявляє, що це робиться, в тому числі, в інтересах правлячої партії та її лідера.

Спроби декриміналізувати кілька корупційних злочинів в минулому році викликали найбільші вуличні протести в Румунії протягом десятиліть.