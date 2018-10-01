Суд Єгипту засудив жінку за оприлюднення відео домагань до неї

Суд Єгипту засудив єгиптянку Амаль Фаті до двох років тюремного ув'язнення за відео, яке вона зняла в державному банку і опублікувала в Facebook в якості доказу сексуального домагання по відношенню до неї. Про це повідомляє The Guardian.

Актриса і активістка Амаль Фаті в коментарі до викладеному в Facebook відео звинуватила владу Єгипту в бездіяльності та нездатності захищати жінок від насильства. Вже за 2 дні представники служби безпеки вдерлися до її помешкання й заарештували Фаті, а також її чоловіка та сина.

Фаті звинуватили в поширенні неправдивої інформації з метою нашкодити державі і володінні "непристойними матеріалами". За кожний допис у блозі їй присудили по 1 року позбавлення волі і зобов'язали виплатити штраф розміром 10 тис. єгипетських фунтів.

У другому судовому позові її звинувачують в причетності до терористичної організації.