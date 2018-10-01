Світоліна повернулася у топ-5 кращих тенісисток світу

Всесвітня жіноча тенісна організація оновила тижневий рейтинг в якому ряд українок покращили місця, інформує УНН з посиланням на WTA.

Навіть після того, як Еліна Світоліна зазнала чергової поразки, на цей раз у першому колі "Прем'єру" в Пекіні, провідна тенісистка країни покращила своє перебування у генерації на один рядок – 5 (4555).

Натомість друга ракетка країни Леся Цуренко втратила один щабель – 27. Титул третьої ракетки повернула собі Катерина Козлова +12 місць – 107. Великого регресу зазнала Катерина Бондаренко -50 і 134 номер.

Відзначимо, що завдяки ще одній доданій сходинці Марта Костюк встановила персональний рекорд – 122-га.