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Світоліна повернулася у топ-5 кращих тенісисток світу

1 жовтня, 2018 - 15:55
Фото Reuters

Всесвітня жіноча тенісна організація оновила тижневий рейтинг в якому ряд українок покращили місця, інформує УНН з посиланням на WTA.

Навіть після того, як Еліна Світоліна зазнала чергової поразки, на цей раз у першому колі "Прем'єру" в Пекіні, провідна тенісистка країни покращила своє перебування у генерації на один рядок – 5 (4555).

Натомість друга ракетка країни Леся Цуренко втратила один щабель – 27. Титул третьої ракетки повернула собі Катерина Козлова +12 місць – 107. Великого регресу зазнала Катерина Бондаренко -50 і 134 номер.

Відзначимо, що завдяки ще одній доданій сходинці Марта Костюк встановила персональний рекорд – 122-га.

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