Терещенко заявив про наміри балотуватися у президенти

Глухівський міський голова Мішель Терещенко заявив про наміри брати участь у виборах президента України. Про це він заявив у понеділок на прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Я вимушений балотуватися на посаду президента України", - сказав Терещенко.

Водночас він визнав, що рішення ухвалив нещодавно, тому поки що не має чіткої програми, яку міг би презентувати виборцям. Він пообіцяв представити чітке бачення свого курсу на наступній прес-конференції.

Терещенко зазначив, що має намір залучити громадські організації та небайдужих громадян, сильних управлінців та саме з них сформувати команду ."Рівно сто років тому мої пращури були змушені залишити свою улюблену Батьківщину, але я та моя родина у жодному випадку не збирається їхати з нашої країни. Ми хочемо жити у заможній процвітаючій Україні та нею пишатися. Не для того я повертався сюди, відмовився від французького паспорта та отримав українське громадянство, щоб якісь негідники привласнили собі Україну", - сказав Терещенко.

Він також пояснив, чому саме вирішив зараз піти з посади міського голови. "Я бачу ситуацію, яка складалася у місті Конотопі і з мером Артемом Семеніхіним. Там хаос, там бюджет не прийнято, там трамваї не працювали, школи не працювали, ремонтні роботи не велися. Я не хочу, щоб у місті Глухові був такий хаос. Хаос навколо мене. Я не хочу сидіти, отримувати зарплату і нічого не робити",- сказав Терещенко.

Він нагадав, що три роки тому залишив свій бізнес та обійняв посаду міського голови. Терещенко стверджує, що головною метою такого рішення було намагання покращити ситуацію у м. Глухів, в якому діяла "система". Кардинальних змін здійснити не вдалося, оскільки, на думку Терещенка, навіть вище керівництво держави не зацікавлене в тому, щоб ситуація дійсно зрушила з місця.

Нагадаємо, про своє бажання скласти повноваження Глухівський міський голова заявив 27 вересня на сесії Глухівської міської ради, на яку прийшли всього кілька депутатів. Таку поведінку народних обранців він назвав саботажем, і повідомив про рішення подати у відставку.

Але Терещенко залишився міським головою Глухова, адже для розгляду його заяви на сесії 28 вересня знову не вистачило кворуму.

Мішель Терещенко - французький підприємець, нащадок українських промисловців і меценатів. У 2003 році переїхав з Франції в Україну, а в 2015 році став мером Глухова, де жили його предки. З часу свого обрання неодноразово нарікав на те, що депутати міської ради, колишні члени "Партії регіонів", перешкоджають його роботі і зривають важливі голосування.