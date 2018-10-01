У готелі Одеси поліція затримала 25 озброєних чоловіків

Одеські силовики затримали в одному з готелів міста більше двох десятків озброєних чоловіків. Про це повідомив у Facebook начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко.

"Менше півгодини знадобилося правоохоронцям, щоб перевірити інформацію про 25 озброєних чоловіків, які поселилися в одному з готелів Одеси. Реакція правоохоронців була миттєвою. Особи всіх "гостей" Південної Пальміри встановлено. Зараз поліцейські встановлюють мету, з якою озброєні чоловіки прибули в наше місто", - повідомив Іщенко.

При цьому, радник начальника обласного главку Руслан Форостяк додав, що затриманих "повернули назад додому". До цього у відділку поліції з ними провели профілактичну бесіду, перевірили анкетні дані, вилучили мисливську вогнепальну та травматичну зброю, а також за місцем реєстрації передали дані про порушення правил зберігання зброї з метою анулювання дозволів на нього.