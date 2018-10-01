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У Каліфорнії влада зобов'язала включати жінок до керівництва корпорацій

1 жовтня, 2018 - 18:54
Фото з відкритих джерел

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав закон, який зобов’язує корпорації, зареєстровані в штаті, включати до ради директорів жінок.

Документ опублікований в газеті The Los Angeles Times, передає rubryka.com.

Сенат Каліфорнії прийняв законопроект ще 29 серпня. До кінця 2019 року в раду директорів компаній повинна бути включена щонайменше одна жінка. До 2021 року в радах директорів з п’яти чоловік повинні бути як мінімум дві жінки, з шести чоловік – як мінімум три жінки.

За перше порушення компанії будуть оштрафовані на 100 000 доларів, за друге і наступні – на 300 000 доларів.

«З урахуванням всіх привілеїв, якими так довго насолоджувалися корпорації, настав час включати в їх керівництво тих, хто складає більше половини населення Америки», – підкреслив губернатор штату.

Нагадаємо, що у Бразилії жінки вийшли на акцію проти політика-сексиста.

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