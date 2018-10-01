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У Києві почали набирати інспекторів з паркування

1 жовтня, 2018 - 16:27
Фото Medium

Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на посади інспектора з паркування Інспекції з паркування.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Обов’язковою вимогою до кандидатів є наявність вищої освіти. Працівники "Інспекції з паркування" будуть державними службовцями. Розмір заробітної плати - від 10 тисяч гривень.

Функціональними обов'язками інспектора з паркування будуть: інспектування вулиць; фіксація порушень правил зупинки, стоянки, паркування автівок у режимі фотозйомки (відеозапису); винесення постанов по справам про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування; внесення інформації до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У повідомленні зазначається, що до впровадження закону про фото- та відеофіксацію порушень правил паркування департаментом були підготовлені необхідні нормативні документи.

"Будь-які дії Департаменту без вступу в силу Закону вважались би неправомірними", - зазначили в КМДА.

Джерело: День

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