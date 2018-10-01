У Лос-Анджелесі заборонять продаж хутра

Найбільший центр американської моди — Лос-Анджелес, збирається заборонити продаж та виготовлення виробів з хутра.

Міська рада Лос-Анджелеса одноголосно прийняла рішення про підготовку заборони продажу хутряного одягу і аксесуарів. Під нього потрапляють всі вироби від норкової шуби до талісмана з кролячої лапки, передає rubryka.com.

Перш ніж вступити в силу, проект повинен отримати фінальне схвалення з боку мера міста Еріка Гарсетті.

«Лос-Анджелес – це одна зі столиць світової моди. Якщо ми можемо ввести таку практику тут, значить, це можна буде зробити де завгодно. Ми сподіваємося, що Нью-Йорк, Чикаго і Маямі наслідуватимуть наш приклад», — сказав член міської ради Пол Коретц на конференції перед початком голосування.

Після засідання, яке пройшло у вівторок, законопроект був попередньо схвалений. А сам заборона набуде чинності тільки в січні наступного року. Його будуть вводити поступово протягом двох років. Тим самим уряд дає можливість рітейлерам продати всі наявні запаси до 2020 року.

Рада також розглядає можливий дозвіл використання хутра в релігійних цілях. Наприклад, в атрибутиці ортодоксальних євреїв, яка виготовляється за допомогою хутра. На їх виробництво будуть виділяти окрему ліцензію.

Нагадаємо, що раніше в штаті Каліфорнія вже щонайменше два міста ввели заборону на продаж хутряних виробів. У Західному Голлівуді такий законопроект був прийнятий ще в листопаді 2011 року, а в Сан-Франциско – в березні цього року.