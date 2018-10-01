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У Польщі на військовій базі зможуть розміститися тисячі бійців США

1 жовтня, 2018 - 20:51
Фото Reuters

На американській військовій базі на території Польщі зможуть дислокуватися тисячі бійців.

Про це заявив заступник глави Міноборони Польщі Томаш Шатковський, інформує Польське радіо

“Йдеться не про сотні, а про тисячі військовослужбовців”, - заявив Шатковський.

За його словами, Варшава передала Вашингтону кілька варіантів щодо місць розташування американської військової бази, яку може бути створено в Польщі на постійній основі. Разом зі створенням бази йдеться про будівництво відповідної інфраструктури — складів, гуртожитків, полігону, системи обслуговування тощо.

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