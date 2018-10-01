У Польщі на військовій базі зможуть розміститися тисячі бійців США

На американській військовій базі на території Польщі зможуть дислокуватися тисячі бійців.

Про це заявив заступник глави Міноборони Польщі Томаш Шатковський, інформує Польське радіо.

“Йдеться не про сотні, а про тисячі військовослужбовців”, - заявив Шатковський.

За його словами, Варшава передала Вашингтону кілька варіантів щодо місць розташування американської військової бази, яку може бути створено в Польщі на постійній основі. Разом зі створенням бази йдеться про будівництво відповідної інфраструктури — складів, гуртожитків, полігону, системи обслуговування тощо.