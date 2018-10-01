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У результаті землетрусу в Індонезії кількість загиблих склала вже понад 1200

1 жовтня, 2018 - 09:31
Фото Reuters

В Індонезії в результаті руйнівного землетрусу і цунамі загинули понад 1,2 тис. людей. Про це повідомляє Straits Times.

"Число жертв зросте, так як рятувальники добралися нарешті до регенства Дунгала, яке було недоступне через пошкоджених доріг", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що евакуювали близько 16,7 тис. осіб. У регенствах Дунгала і Палу близько 2,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги.

Для надання допомоги уряд країни виділив 560 млрд. рупій (51,4 млн. доларів). Також Європейський союз виділив Індонезії 1,5 млн євро в якості допомоги жертвам землетрусу і цунамі.

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