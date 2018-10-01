У Житомирі обрали гастрономічний бренд міста

Учасники святкового заходу "Житомир туристичний" визначили кулінарну візитівку обласного центру – суп-гуляш по-житомирськи.

Про це інформує управління культури Житомирської міської ради.

"В рамках святкування Всесвітнього дня туризму 30 вересня житомиряни вибрали свій гастробренд. Ним став суп-гуляш по-житомирськи. За нього проголосували більшість гостей заходу, які обирали найкращу серед різних страв. Конкурентами супу-гуляшу були млинці, рулет, профітролі, печеня по-поліськи й сирники", - йдеться в публікації.

Стравами пригощали студенти Житомирського торгівельно-економічного коледжу.

Під час свята також відбулися гастрономічний батл кухарів та шоу барменів. Гостей розважали конкурсами, квестами, вікторинами, екскурсіями містом, ярмарком майстрів, презентаціями "Житомир туристичний" та оригінальними фотозонами.