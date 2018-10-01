Мета музики – чіпати серця.
Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор

У Житомирі обрали гастрономічний бренд міста

1 жовтня, 2018 - 20:27
Фото mydim.ua

Учасники святкового заходу "Житомир туристичний" визначили кулінарну візитівку обласного центру – суп-гуляш по-житомирськи.

Про це інформує управління культури  Житомирської міської ради. 

"В рамках святкування Всесвітнього дня туризму 30 вересня житомиряни вибрали свій гастробренд. Ним став суп-гуляш по-житомирськи. За нього проголосували більшість гостей заходу, які обирали найкращу серед різних страв. Конкурентами супу-гуляшу були млинці, рулет, профітролі, печеня по-поліськи й сирники", - йдеться в публікації.

Стравами пригощали студенти Житомирського торгівельно-економічного коледжу.

Під час свята також відбулися гастрономічний батл кухарів та шоу барменів. Гостей розважали конкурсами, квестами, вікторинами, екскурсіями містом, ярмарком майстрів, презентаціями "Житомир туристичний" та оригінальними фотозонами.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        В Умані проводитимуть нічні театралізовані екскурсії   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЗМІ заявили, що полковник ГРУ Чепіга евакуював Януковича до РФ  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        До Землі наближається велетенський астероїд  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Польщі на військовій базі зможуть розміститися тисячі бійців США  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        В Італії заявили, що ЄС займається тероризмом на ринках  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Вінниці представили столітні мініатюрні книги з унікальної каретної бібліотеки (фото)  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...