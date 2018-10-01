Українська армія збільшила смугу безпеки на Донбасі на понад 10 кв. км

Українські військовослужбовці з серпня поточного року в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збільшили смугу безпеки на понад 10 кв. км. Про це повідомив начальник прес-центру ООС В'ячеслав Петровський, пише "Обозреватель".

Зазначимо, 16 серпня командувач Операції Сергій Наєв повідомив, що з початку ООС Україна повернула під свій контроль близько 15 кв. км території на Донбасі. З цієї дати територія на Донбасі, контрольована Збройними силами України, за словами Петровського, збільшилася.

"Так, ми збільшили смугу безпеки на 10 кв. км", - сказав спікер прес-центру ООС.

Нагадаємо, Операція об'єднаних сил фактично є переформатуванням Антитерористичної операції (АТО) з передачею управління Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. Початок Операції об'єднаних сил — 14:00 30 квітня 2018 року.

Зазначимо, наприкінці вересня стало відомо, що українські військовослужбовці взяли під контроль хутір Вільний у Луганській області.