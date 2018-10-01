В Грузії остаточно заборонили поліетиленові пакети

З 1 жовтня 2018 року в Грузії вступає в силу заборона на одноразові поліетиленові пакети, задля зниження забруднення навколишнього середовища.

Про це передає Грузия Online.

У країні забороняється виробництво, імпорт і реалізація поліетиленових пакетів товщиною менше 15 мікрон. Крім того, тепер виробники зобов’язані наносити логотип і назву компанії на кожен пакет.

З квітня 2019 року виробництво, імпорт і реалізація поліетиленових пакетів будь-якої товщини в Грузії будуть повністю заборонені. Реалізовувати в країні можна буде тільки біорозкладні пакети.

У разі порушення правил суб’єкти будуть оштрафовані на 500 ларі (близько 200 доларів), а їхні товари – конфісковані.

Повторне порушення передбачає штраф в 1000 ларі (понад 380 доларів).

Біорозкладність означає здатність органічних матеріалів розпадатися на екологічно безпечні речовини за допомогою бактерій або інших біологічних процесів. Потрапивши в землю, такі пакети розкладаються приблизно за 24 місяці і не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Період розкладання поліетиленових пакетів складає понад сто років. Відразу після використання поліетиленові пакети перетворюються на відходи, які згодом викликають забруднення ґрунту і води. Великою проблемою є і те, що не відбувається повна переробка пластикових відходів.