В Італії заявили, що ЄС займається тероризмом на ринках

Віце-прем'єр-міністр Італії Луїджі Ді Майо в понеділок звинуватив посадовців Європейського Союзу у навмисному негативному впливі на фінансові ринки своїми коментарями на тему бюджетних планів Італії.

Про це повідомляє Reuters.

"Деякі європейські інституції грають ... займаються тероризмом на ринках", - сказав Ді Майо, який очолює популістський "Рух 5 зірок".

Особливо він розкритикував єврокомісара з питань бюджету П'єра Московісі, заявивши, що він навмисно "похитнув ринки" своїми коментарями щодо Італії.