В Україні стартував місячник добровільної здачі зброї

З 1 жовтня і до кінця місяця триватиме добровільна здача зброї, вибухівки та різних засобів ураження населенням.

Про це повідомляє прес-центр Національної поліції.

“Відсьогодні і до 31 жовтня кожен громадянин може добровільно здати зброю, вибухові матеріали та спеціальні засоби, які зберігалися без відповідних документів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головна мета заходу – це протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухових матеріалів, а також профілактика злочинів, пов’язаних з їх використанням.

“Зберігання зброї без дозвільних документів – це кримінальне правопорушення, яке тягне за собою покарання, відповідно до ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, – нагадали у поліції.

Однак, відповідно до ч. 3 ст. 263, кримінальної відповідальності можна звільнитися, якщо добровільно здати небезпечні предмети до поліції.

Крім того, у подальшому можна оформити відповідні документи на здану мисливську зброю, зареєструвати її в особисту власність і володіти нею вже на законних підставах.

Здати зброю чи боєприпаси можна до найближчого відділення поліції.