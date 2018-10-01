В Умані проводитимуть нічні театралізовані екскурсії

В Умані, що на Черкащині, презентували інноваційний туристичний проект #Vitastreet "Живі картинки нічної Умані", який передбачає проведення вечірніх театралізованих екскурсій вулицями міста.

Авторами ідеї стали викладачі та студенти історичного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, повідомляє прес-служба вишу.

"Перші такі екскурсійні маршрути пройшли ще навесні. Несподівані зустрічі, моторошні легенди, фаєр-шоу, загадки вулиці Садової та єврейські танці – все це чекало на уманчан під час нічної мандрівки містом", – йдеться в публікації.

Зазначається, що маршрут театралізованих екскурсій пролягає по вулиці Садовій, адже вона зберегла багато архітектурних пам'яток минулих століть.

Від початку запуску проекту #Vitastreet театралізовані екскурсії Садовою відвідало 644 особи. Крім уманчан, на нічному дійстві були гості зі Львова, Києва, Харкова, Черкаської та інших областей України, а також республіки Польща.