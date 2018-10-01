Відсьогодні у Києві змінились правила використання паркувальних талонів

У Києві відсьогодні змінились правила використання місячних паркувальних талонів, квартальних абонементів, а також їхній зовнішній вигляд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Відтепер на талоні з’явилось поле для обов’язкового заповнення автомобільного номера, і кожен талон буде закріплено тільки за однією машиною.

Абонемент на місяць на всіх зонах коштує 630 грн, у другій та третій зоні – 441 грн, у третій зоні – 315 грн, на квартал – 1465 грн із можливістю користуватись будь-яким паркувальним майданчиком підприємства. Кожен талон на паркування захищено голограмою та унікальним ідентифікаційним номером, а їх дизайн буде змінюватися щомісяця.

Давтян відзначив, що придбаний талон потрібно покласти на панель під лобове скло або скористатися утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду.

Нагадаємо, 27 вересня в Україні вступив в силу закон № 2262-VIII "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів".

Закон передбачає нові правила покарання водіїв, які не оплачують парковку чи залишають автівку в заборонених місцях. Якщо автівка більше 10 хвилин перебуває на парковці, а водій не сплатив за це і порушення зняли на фото чи відео, передбачається покарання. Квитанцію про штраф можуть залишити на лобовому склі, а якщо фіксація відбулася в автоматичному режимі - надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення.