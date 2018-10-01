Відсьогодні в Україні стартує осінній призов

В Україні 1 жовтня стартував призов на строкову військову службу. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, під час осіннього призову планується призвати на службу майже 18 тисяч осіб.

«Відповідно до указу Президента та розпорядження уряду, протягом жовтня-грудня будуть проводитись заходи осіннього призову громадян на строкову військову службу. Планується призвати та направити до військ 17 тисяч 960 осіб, у тому числі: до Збройних сил - 9010, Нацгвардії - 6500, Державної прикордонної служби -1550, до Державної спеціальної служби транспорту - 900 чоловік», - заявляв раніше заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Валерій Дендебера.

На заходи із забезпечення призову виділено 64,9 млн грн. Зазначені кошти будуть перераховані на рахунки обласних військових комісаріатів.

За даними Міноборони, проти минулим роком кількість призовників збільшилась на 3 тисячі. Це пов'язано зі збільшенням набору призовників до Держприкордонслужби та Нацгвардії.

За словами представника Генштабу, основне, на що буде звертатись увага під час призову, це стан здоров'я призовників. Також буде враховуватися сімейний стан, зокрема, який не буде ускладнено через призов особи.

У Генштабі Збройних сил України наголошують, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі Об'єднаних сил на Донбасі.