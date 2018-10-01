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ЄС, НАТО і США позитивно оцінили результати референдуму в Македонії

1 жовтня, 2018 - 11:37
Фото Reuters

Європейський Союз, НАТО і Вашингтон позитивно оцінили результати референдуму про нову назву Македонії. Про це повідомляє AFP.

"Захід вітав результат, незважаючи на низьку явку  на референдум", - йдеться у повідомленні.

Європейський Союз закликав усі сторони поважати результати голосування.

Вашингтон також позитивно оцінив результати, при цьому Державний департамент закликав законодавців «скористатися цією історичною можливістю для забезпечення більш світлого майбутнього країни як повноправного учасника західних інститутів».

Глава НАТО Єнс Столтенберг назвав результат голосування «історичною можливістю», позитивно оцінивши  референдум в Тwitter.

"Я вітаю позитивний результат голосування  на референдумі в Македонії. Я наполегливо закликаю усіх політичних лідерів і партії конструктивно і відповідально скористатися цією історичною можливістю", - написав він, додавши, що "двері НАТО відкриті".

Як повідомлялося, 30 вересня в Македонії пройшов референдум про зміну назви КЮРМ. На підтримку зміни назви країни за результатами підрахунку голосів з 97,5% ділянок проголосувало 91,38% учасників референдуму, "проти" - 5,63%. Але явка склала лише 36,83%, а для того, щоб референдум був визнаний дійсним, в ньому повинно взяти участь не менше 50% від усіх зареєстрованих виборців.

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