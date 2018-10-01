З нагоди річниці референдуму у Каталонії проходять протестні акції

У Каталонії в понеділок, 1 жовтня, прихильники незалежності проводять протестні акції з нагоди першої річниці референдуму про самостійність регіону від Іспанії, блокуючи автомагістралі та залізниці. Про це повідомляє The Independent.

"Протестувальники – прихильники ідеї каталонської самостійності – в понеділок блокують головні автомагістралі, залізничні шляхи та вулиці по всій території Каталонії. Ці протести відбуваються рівно через рік після незаконного каталонського референдуму про незалежність, зірваного іспанською поліцією", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Жироні заблоковано колію швидкісної залізниці, а також перекрито автомагістраль АР-7 – головну транспортну артерію вздовж східного узбережжя Каталонії, яка веде до кордону з Францією. Демонстранти перекрили й центральні вулиці в Барселоні.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум, понад 90% учасників якого підтримали незалежність регіону від Іспанії. Уряд країни оголосив плебісцит незаконним і розпустив парламент Каталонії. Крім того, під час референдуму сотні людей постраждали унаслідок втручання співробітників іспанської Національної поліції і Цивільної гвардії.

Соціальне опитування, проведене в кінці вересня, показало, що лише 15% іспанців вважають, що політична ситуація в Каталонії покращилася, натомість 69% вважають, що вона погіршилася.