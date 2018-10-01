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За добу бойовики 28 разів обстріляли позиції сил ООС, поранений український воїн

1 жовтня, 2018 - 08:51
Фото з архіву "Дня"

Упродовж минулої доби, 30 вересня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

По позиціях українських військ у районі Луганського на Світлодарській дузі окупанти тричі завдавали вогневі удари з мінометів калібру 120 мм. Також протягом дня з мінометів цього калібру обстрілювалися опорні пункти Об'єднаних сил поблизу Гнутового та Водяного на Приазов'ї. Крім того, по оборонцях Гнутового вівся вогонь з мінометів 82-го калібру та протитанкових ракетних комплексів. Вогневого впливу із застосуванням протитанкових керованих ракет зазнали і захисники Водяного. По позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Водяне вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, зазначили у штабі.

Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке та Водяне. Втрат серед українських захисників немає.

Джерело: День

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