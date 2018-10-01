За вбивство словацького журналіста заплатили 70 тисяч євро

Замовник заплатив за убивство словацького журналіста Яна Куцяка щонайменше 70 тисяч євро. Про це у понеділок на прес-конференції повідомив прокурор, який відмовився називати своє ім'я, повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.sk.

Із виділеної суми 50 тисяч євро виплачені готівкою, ще 20 тисяч – у вигляді прощення старого боргу, зазначив він.

Він додав, що убити планували тільки Куцяка. Його наречена Мартіна Кушнірова виявилась випадковою жертвою.

За словами прокурора, докази, які поліція зібрала проти підозрюваних протягом тривалого семимісячного розслідування, дуже сильні. Відомо також, що посередник, який мав заплатити виконавцям убивства, ймовірно співпрацює з поліцією.

Минулого тижня словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних у вбивстві журналіста, чотирьох із них пізніше відпустили. У неділю суд вирішив ув'язнити чотирьох затриманих на час слідства у їхній справі.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому.

Вбивство шокувало націю і викликало публічний гнів з приводу корупції. В країні відбулися найбільші масові протести з часу завершення правління комуністів у 1989 році.

Висока політична напруга змусила піти у відставку довготривалого прем'єр-міністра Роберта Фіцо і його міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, а також начальника поліції Тібора Гаспара.