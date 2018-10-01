ЗМІ заявили, що полковник ГРУ Чепіга евакуював Януковича до РФ

Підозрюваний в замаху на колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері полковник ГРУ Анатолій Чепіга у 2014 році брав участь в операції з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича, повідомив російський журналіст, учасник розслідування The Insider і Bellingcat Сергій Канєв.

"Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича - Межигір’я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії", - розповів він у коментарі Громадському.

За словами Канєва, за евакуацію Януковича Чепіга разом з колишнім охоронцем президента РФ Володимира Путіна Олексієм Дюміним (нині - губернатор Тульської області) отримали звання герой Росії. Він додав, що в спецоперації також брали участь "люди, які у подальшому склали кістяк ПВК Вагнера".

Водночас адвокат Януковича Олександр Горошинський заявив, що йому нічого невідомо про російських спецпризначенців, які допомагали Януковичу виїхати з України.