Адвокат сина Авакова підтвердив, що його клієнту вручили підозру

Адвокат Андрій Федур, який захищає сина глави МВС Арсена Авакова Олександра, підтвердив, що його клієнту вручили підозру, та заявив, що за кілька годин має початися судове засідання. Про це Андрій Федур повідомив журналістам, передає Еспресо.TV.

"Ми отримали ці матеріали, йдемо з ними знайомитися, працювати. Десь за 3 години буде суд, нам повідомлять, коли буде судове засідання, в якому приміщенні Солом'янського суду. В якому з приміщень, ми поки що не знаємо, тому що не зареєстровано матеріали в суді, справу до розгляду ще не призначено. Я так розумію, вона потрапить за 20-30 хвилин, коли його відвезуть до суду", - сказав Федур.

Адвокат зазначив, що зустрінеться зі своїм клієнтом уже в суді.

Як відомо, 31 жовтня детективи НАБУ провели обшук у Олександра Авакова - сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У НАБУ заявили, що провели обшуки в рамках розслідування закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. САП проситиме 5 млн грн застави для Олександра Авакова та 5 млн грн і 4 млн грн для двох інших фігурантів справи.

Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб.