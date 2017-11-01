Адвокат у справі Романчука вважає необхідним відвід військового прокурора

Адвокат другого підозрюваного у справі колишнього заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука Ілля Бондар упевнений, що військовий прокурор фальсифікує речові докази. Також він повідомив, що найближчим часом очікується істотне просування в розслідуванні даної справи, особливо тієї частини, яка пов'язана з залученням до передбаченої законом відповідальності слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси Лабунського, передає "Ура-Інформ".

Саме Лабунський 2 жовтня розглядав клопотання адвоката Бондаря про відвід військового прокурора Верцімаги від участі у справі другого підозрюваного. Суддя Лабунський не задовольнив клопотання адвоката, вважаючи, що захист не надав ніяких доказів неможливості його участі в цьому процесі. Нагадаємо, тиждень тому адвокат заявив, що це справа дуже скоро перетвориться на справу військового прокурора Верцімаги і його спільників. На своїй сторінці в Facebook Ілля Бондар пише, що "...в судовому засіданні про відвід Верцімага пояснив Лабунському, що насправді 80 тисяч доларів ніхто ні у кого не вилучав, що предметом передачі "незаконної винагороди" була саме "лялька", а 80 тисяч доларів США він в суд не носив і судді Кушніренко не показував. Про те, навіщо потрібно було накладати арешт на гроші, які, виходить, не були речовими доказами, тобто фальсифікувати докази, і навіщо він умовив суддю Кушніренко зробити це і винести, тим самим, завчасно неправосудне визначення - Верцімага промовчав, як би пропонуючи Лабунському самому про все здогадатися. А кожному юристу, навіть якщо він - суддя Лабунський - відомо, що ухвала суду, що вступила в законну силу, є законом у даній справі. Суддя Кушніренко наклав арешт на справжні американські гроші - значить, вони були, а Верцімага бреше, тому що вкрав їх".

Ілля Бондар упевнений, що навіть якщо повірити Верцімазі, що гроші він не крав, а всього лише фальсифікував докази і підбурив (упросив, благав, змусив - потрібне підкреслити) суддю Кушніренко винести завідомо неправосудне визначення і зробити службове підроблення - цього цілком достатньо, щоб відвести його від участі в цій справі, тому що він при будь-яких обставин - не прокурор, а перевертень в погонах. І тому суддя Лабунський повинен був винести рішення: Верцімага - фальсифікатор і злодій, або тільки фальсифікатор? "Суддя Лабунський взагалі нічого не написав на цю тему. Замість цього він написав, що я не надав жодних фактів, які б свідчили про неможливість участі прокурора Верцімаги у цій справі", - підкреслив він.

"Це чисте службове підроблення з боку судді Лабунського. Насправді я представив йому визначення судді Кушніренко та докази того, що миколаївському суду була підсунута «лялька». Причому Верцімага ці факти не оскаржував", - повідомив він.

Таким чином, Боднар каже про порушення ст. 366 ч.2 КК України - внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ, а також ст. 375 ч.2 КК України - постановлення суддею завідомо неправосудного визначення з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

"Про "дивне" рішення Лабунського, зазначене вище, я вже повідомив у Вищу раду юстиції. А про його злочин Генеральному прокурору - ще ні. Але це можна поправити, причому вельми скоро можна поправити. Тому що суспільна небезпека прокурора, який фальсифікує докази по кримінальній справі, а тим більше - вкрав гроші (?!) - у багато разів вище суспільної небезпеки кожного корупціонера. А суспільна небезпека судді, який покриває такого прокурора - ще вище, ніж суспільна небезпека цього прокурора! А Верцімазі ми заявимо повторне відведення. На тих же самих підставах. Подивимося, що скажуть інші слідчі судді Приморського районного суду міста Одеси: їх там достатньо", - підкреслив адвокат Ілля Боднар.