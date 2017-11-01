Бізнес у діалозі з владою обговорить масштаби та причини тіні в економіці

3 листопада 2017 року в Києві У Grand Hall Chamber Plaza (вул. Велика Житомирська, 33) збереться II Open Economic Forum "Масштаби та схеми тіньової економіки", організований реальним сектором бізнесу.

Форум відбудеться за участі близько 500 підприємців та очільників бізнес-об‘єднань, які чітко визначать пріоритети в реформах економіки, покликаних її ефективній детінізації: представники Коаліції «За детінізацію економіки», Платформи «Податки для економічної свободи», Коаліції «За ліберальну податкову реформу», Всеукраїнської Аграрної Ради, Європейської бізнес асоціації тощо.

До розмови запросили представників виконавчої влади - Міністра фінансів України Олександра Данилюка, керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана, заступника Міністра агрополітики Віктора Шеремета. До Форуму запрошено представників законодавчої влади - очікується участь народного депутата України, голови Податкового комітету ВР Ніни Южаніної, голови підкомітету з питань митниці Податкового комітету ВР У Тетяни Острікової, заст. голови податкового комітету ВР Миколи Фролова.

З кола експертів в дискусії щодо оптимальних шляхів з детінізації України візьмуть участь експерти РПР Володимир Дубровський, старший економіст CASE Ukraine, Ілля Несходовський – директор Інституту соціально-економічної трансформації, Андрій Саварець, експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна».

На Форумі буде представлено висновки кількох досліджень, у яких аналізуються найбільш актуальні для України інструменти ухилення від сплати податків. Експерти РПР презентують дослідження «Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні». А у спеціалізованих частинах Форуму учасники пошукають відповідь на питання «Сільське господарство – локомотив тіньової чи легальної економіки?» та проаналізують основні схеми незаконного ввезення товарів в Україну, причини та умови, шляхи подолання. Під час Форуму планується анонсування створення об’єднаної широкої Коаліції бізнес асоціацій – Української Ради Бізнесу, в якій очікується близько 50 учасників-асоціацій, представників близько 20 галузей економіки.

Участь у форумі безкоштовна, реєстрація представників бізнес-спільноти за посиланням: https://economic-forum.com.ua/.