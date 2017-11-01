Цього року Україна експортувала рекордну кількість меду

За 9 місяців 2017 року Україна експортувала рекордну кількість меду - 46 200 тонн. Про це повідомляє видання Landlord з посиланням на дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Загальна вартість експортованого меду склала $86,9 млн. Це рекордний обсяг у порівнянні з аналогічним періодом минулих років.

Найбільше українського меду закупили США (на $23,2 млн), Німеччина ($21,1 млн) та Польща ($12,3 млн). На частку цих країн доводиться понад 65% експорту.

"Імпорт збільшили майже всі покупці, за винятком Німеччини", — розповіла Анна Бурка, консультант ФАО.

В цілому ж за останні 5 років Україна наростила експорт меду вчетверо. Це дозволило увійти в ТОП-5 найбільших світових постачальників. Також в лідерах ринку — Китай, Аргентина, В’єтнам та Індія.

Найбільшим імпортером меду Анна Бурка називає країни Європейського союзу. Саме на них доводиться понад половина світових закупівель солодкої продукції.

За даними ФАО, об’єм світового ринку меду складає 1,6-1,7 млн тонн, з яких 35-40% експортується. Обсяги глобальної торгівлі медом перевищують $2,2 млрд.

Нагадаємо, у січні-вересні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії на 47,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 4,181 млрд кВт/год.