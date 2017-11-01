Експорт аграрної продукції з України в ЄС зріс на 40%, - міністерство

За 9 місяців 2017 року експорт аграрної продукції України до країн ЄС зріс на 39,8% і склав $4,177 млрд. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофимцева, передає прес-служба відомства.

Зростання експорту на ринки ЄС відбулося в основному завдяки збільшенню обсягів поставки кукурудзи (57,4%), ріпаку (72,9%), соняшникової олії (23%).

"Крім того, значно збільшилися поставки м'яса та харчових субпродуктів птиці, меду, кондитерських виробів, маргаринової продукції і таких цікавих нішевих продуктів як сорго або насіння льону", - зазначила Трофимцева.

Також додається, що зріс імпорт української продукції на 11,7% до $1,581 млрд. Основними імпортерами серед країн ЄС є Нідерланди, Іспанія, Польща, Італія та Німеччина.

Зазначається, що на сьогодні повністю використані тарифні квоти на цукор, мед, ячмінь, ячмінну крупу та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, кукурудзу і пшеницю.