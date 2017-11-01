Гімнаст Радівілов став найкращим спортсменом жовтня в Україні

Гімнаст Ігор Радівілов визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом жовтня в Україні. Його особистого наставника В’ячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером другого осіннього місяця відповідно.

Підводячи підсумки спортивного жовтня Експертна комісія НОК відзначила здобутки українців на найпрестижніших міжнародних стартах зі спортивної гімнастики, велоспорту, кульової стрільби і фехтування.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Ігор Радівілов удостоєний завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу. В канадському Монреалі досвідчений українець в опорному стрибку здобув «срібло», поступившись першому місцю лише однією тисячною балу (!).

Ще в одному фіналі – у вправах на кільцях Ігор Радівілов також продемонстрував гарний результат, увійшовши у ТОП-6 найсильніших гімнастів Планети.

Відзначимо, що Радівілов вперше отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні.