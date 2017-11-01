Каськіва екстрадували з Панами до України, - Луценко

Екс-керівника Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва в ніч на 1 листопада екстрадували до України з Панами. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В.Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.

Як наголосив Луценко, що це - перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну.

Як відомо, Каськіва затримали в Панамі у вересні 2016 року. Зокрема, у ГПУ заявили, що Каськів, який знаходився у базі розшуку Інтерполу, був зупинений на кордоні з Коста-Рікою після того, як 17 серпня 2016 року йому було відмовлено у в'їзді в останню. Згодом стало відомо, що Каськів вийшов з-під варти під заставу в 600 тис. дол. і, перебуваючи під домашнім арештом, подав клопотання про політичний притулок у Панамі. Однак Каськіву було відмовлено в статусі політичного біженця.

Екс-голову Держінвестпроекту підозрюють у розкраданні в 2012-2013 роках 7,5 млн гривень державних коштів за укладеним договором про надання фіктивних рекламних послуг з ТОВ "Глорія".