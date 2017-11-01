НАБУ викрило одеських контрабандистів, які заробили на схемі з китайськими товарами 450 млн грн

Митники та НАБУ заарештували гроші одеських контрабандистів, які створили в місті десятки фейкових фірм. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

Він зазначив, що завдяки спільній роботі ДФС та НАБУ, минулого тижня вдалося заарештувати 450 мільйонів гривень. Ці гроші належали двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України.

Схема була наступна: одеські контрабандисти створили десятки фірм-одноденок, якими керували підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг взуття, тканин, сумок та інших товарів з Китаю, постачанням яких займалися фірми-прокладки.

"Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів. Наприклад, взуття ділки декларували по $0,5 за кілограм", - розповів Продан.

Коли митники отримували декларації з фейковими даними, вони коригували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Втім представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг. Після цього компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів.

"І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію. Хоча було цілком очевидно, що довіряти документам, які надають компанії-імпортери, не можна. Це цілковита фікція. Але одеські судді чомусь цього не помічали", - зауважив Продан.

В результаті митники зібрали всю інформацію про контрабандистів та передали її правоохоронцям.