Очільники саудівського та українського інформагентств підписали меморандум про обмін новинами

Церемонія підписання українсько-саудівських двосторонніх документів відбулася в Ер-Ріяді у присутності Президента України Петра Порошенка та Короля Саудівської Аравії Салмана бін Абдулазіза Аль Сауда. Церемонія транслювалася на сторінці Петра Порошенка у Фейсбуці.

Так, відбулося підписання Меморандуму між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про інвестиційну співпрацю у сфері сільського господарства.

Також глави МЗС обох країни підписали Програму співробітництва між Дипломатичною академією ім.Г.Удовенка при МЗС України та Інститутом принца Сауда аль-Фейсала з дипломатичних досліджень МЗС КСА.

Окремо гендиректор ІА "Укрінформ" Олександр Харченко та голова Саудівського інформаційного агентства Абдулла бін Фахд аль-Хусейн підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва та обміну новинами між Саудівським інформаційним агентством та Укрінформом.