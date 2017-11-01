Трюдо та Гройсман обговорили економічну співпрацю між країнами

Під час зустрічі між прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та главою уряду України Володимиром Гройсманом у Оттаві йшлося переважно про економічні аспекти двосторонньої співпраці. Про це за підсумками перемовин розповів радник прем'єр-міністра України Сергій Попик, передає Укрінформ.

«Це була дуже інтенсивна, насичена бесіда, в ході якої прем'єр-міністри обговорили порядок денний двосторонніх відносин, зокрема заходи стосовно Угоди про вільну торгівлю та взаємодію у сфері авіації і космосу. Окрема увага була приділена першочерговим питанням двох країн у майбутньому головуванні Канади у Великій сімці, яке починається 1 січня», - сказав Попик.

За його словами, подібні теми порушувалися і протягом інших зустрічей, які глава уряду України мав у Оттаві.

«У ході перемовин і зустрічей у парламенті йшлося про реформи в Україні, двосторонню взаємодію, а також питання, пов’язані із допомогою, яку ми вже отримуємо від Канади і надалі будемо отримувати в питанні боротьби із російською агресією на Донбасі», - наголосив радник.

Нагадаємо, Трюдо підтвердив незмінну підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності з боку Канади.