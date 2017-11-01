Порошенко отримав від очільника Саудівської Аравії найвищу нагороду королівства

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагородив Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Саудівській Аравії - орденом Короля Абдулазіза, повідомляє Укрінформ.

Церемонія нагородження відбулася у королівському палаці Аль-Ямама у Ер-Ріяді в рамках офіційного візиту глави держави до Королівства Саудівська Аравія.

“Хранитель Двох Святинь - Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагороджує Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Королівстві Саудівська Аравія - Орденом Короля Абдульазіза”, - повідомив диктор під час церемонії.

Наразі Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко з дводенним офіційним візитом перебуває в Королівстві Саудівська Аравія.