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Порошенко отримав від очільника Саудівської Аравії найвищу нагороду королівства

1 листопада, 2017 - 15:12
Фото: АПУ

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагородив Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Саудівській Аравії - орденом Короля Абдулазіза, повідомляє Укрінформ.

Церемонія нагородження відбулася у королівському палаці Аль-Ямама у Ер-Ріяді в рамках офіційного візиту глави держави до Королівства Саудівська Аравія.

“Хранитель Двох Святинь - Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагороджує Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Королівстві Саудівська Аравія - Орденом Короля Абдульазіза”, - повідомив диктор під час церемонії. 

Наразі Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко з дводенним офіційним візитом перебуває в Королівстві Саудівська Аравія.

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