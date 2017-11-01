Прем'єр Японії призначив уряд у попередньому складі

1 листопада, 2017 - 18:08
Переобраний прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе призначив свій кабінет міністрів, залишивши його в попередньому складі.
Про це повідомляє АР.
«Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, переобраний на цю посаду в ході голосування в нижній палаті парламенту, призначив свій кабінет міністрів», - говориться в повідомленні.
Як і очікувалося, Абе призначив тих самих міністрів, які обіймали відповідні посади перед проведенням загальних виборів минулого місяця.
Міністри кабінету були офіційно приведені до присяги на церемонії в палаці.
Джерело: День