Президент Південної Кореї: Ми не будемо розробляти власну ядерну зброю

Південна Корея не буде розробляти власну ядерну зброю, незважаючи на загрозу з боку ядерної Північної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін у зверненні до парламенту, повідомляє AFP.

"Зусилля Північної Кореї, спрямовані на те, щоб стати ядерною державою, не можуть бути прийняті або допустимі. Ми також не розроблятимемо та не будемо володіти ядерною зброєю", - наголосив південнокорейський президент.

Як зазначається, після проведення шостого потужного ядерного випробовування Пхеньяном південнокорейські ЗМІ та опозиційні політики закликали повернути в країну американську тактичну ядерну зброю, вилучену з півострова в 90-ті роки, або розробити власну.

Втім, Мун Чже Ін підкреслив у своєму зверненні, що підхід Сеула буде "заснований на спільній декларації про денуклеалізацію Корейського півострова, оголошену обома Кореями" в 1992 році.

Як повідомлялося, напередодні високопосадовці, які займаються вирішенням питань оборони США, Південної Кореї та Японії, провели тристоронні переговори та закликали Північну Корею залишити "руйнівний і безрозсудний шлях" розвитку зброї.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Джим Меттіс звинуватив Північну Корею у створенні ядерного арсеналу, щоб "погрожувати іншим катастрофою".