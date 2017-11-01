Прокуратура закликала суд заарештувати сина Авакова

Сторона обвинувачення попросила суд обрати запобіжний захід для Олександра Авакова у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Про це повідомляє "112 Україна".

Також прокурор просить зобов'язати підозрюваного повідомляти про своє місцеперебування, зміну місця роботи і утриматися від спілкування з посадовими особами. Також Авакова хочуть зобов'язати носити електронний браслет.

Прокурор під час засідання суду зазначив, що експертиза встановила, що вартість одного рюкзака становила 555 гривень, тоді як за підсумками тендерної процедури їх було закуплено майже по 3 тисячі грн. за штуку.

Водночас адвокати вимагають відмовити у вимогах прокурора та визнати незаконним затримання Олександра Авакова.