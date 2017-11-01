Прокурор: "Рюкзаки Авакова" закупили по 2899 грн за штуку, замість 555 грн

Експертизами у "справі рюкзаків Авакова" встановлено, що вартість одного для Міністерства внутрішніх справ становила 555 грн, хоча за підсумками тендерної процедури їх було закуплено по 2899 грн за штуку.

Про це сказав прокурор під час розгляду клопотання з обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у Солом’янському районному суді Києва, передає УНН.

"Відповідно до проведених експертних досліджень, зокрема, експертиз, вартість одного рюкзака становить 555 грн, у той час, коли під час тендерної закупівлі за одиницю було сплачено 2899 грн", - сказав він.

Прокурор зазначив, що слідством зібрано достатньо доказів, аби стверджувати про обґрунтованість підозри Олександру Авакову у "вчиненні підбурення службових осіб Міністерства внутрішніх справ до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні державних закупівель".

Зокрема, прокурор САП переповів про те, як було, на думку слідства, скоєно кримінальне правопорушення.

За його словами, наприкінці 2014 року під час зустрічі О.Авакова зі тодішнім заступником міністра внутрішніх справ Чеботарем у його кабінеті було обговорено можливу закупівлю за державні кошти рюкзаків.

"На прохання підозрюваного Авакова пошиття цих рюкзаків повинен був здійснити інший співучасник у цьому правопорушенні, товариш Авакова Литвин. Заступник міністра внутрішніх справ на той час погодився на таку пропозицію. Ними було детально обговорено всі елементи скоєного злочину, обговорено процедуру закупівель. Під час цієї розмови заступником міністра Чеботарем здійснено телефонний дзвінок своєму підлеглому Шевчуку, якому було доведено до відома співпрацювати саме з Аваковим, а також особою, яку він представляє", - зазначив він.

Прокурор зазначив, що рюкзаки були пошиті значно нижчої якості.

Нагадаємо, що суд обирає запобіжний захід сину Авакова.