Пучдемон не планує повертатися до Іспанії

Відсторонений від займаної посади голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не збирається повертатися до Іспанії для проведення допиту за фактом незаконного проведення референдуму.

Про це в середу, 1 листопада, заявив його бельгійський адвокат Пол Бекаерт, передає BBC.

За словами адвоката Пучдемона, допит слід провести на території Бельгії, а його підзахисний не має наміру залишати країну.

Він додав, що колишній голова уряду Каталонії побоюється, що буде заарештований відразу після повернення в Іспанію, у зв'язку з чим має намір стежити за подальшою реакцією Мадрида, перебуваючи в Бельгії.

Відзначається, що Пучдемон і ще 13 каталонських депутатів були викликані на допит, який має відбутися в суді Мадрида 2 листопада.