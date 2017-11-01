Пучдемон не планує повертатися до Іспанії

1 листопада, 2017 - 20:29
Відсторонений від займаної посади голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не збирається повертатися до Іспанії для проведення допиту за фактом незаконного проведення референдуму.
Про це в середу, 1 листопада, заявив його бельгійський адвокат Пол Бекаерт, передає BBC.
За словами адвоката Пучдемона, допит слід провести на території Бельгії, а його підзахисний не має наміру залишати країну.
Він додав, що колишній голова уряду Каталонії побоюється, що буде заарештований відразу після повернення в Іспанію, у зв'язку з чим має намір стежити за подальшою реакцією Мадрида, перебуваючи в Бельгії.
Відзначається, що Пучдемон і ще 13 каталонських депутатів були викликані на допит, який має відбутися в суді Мадрида 2 листопада.