Реконструкція Шулявського мосту почнеться до кінця року, - КМДА

Реконструкція шляхопроводу на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана розпочнеться до кінця року. Про це заявив міський голова Віталій Кличко, йдеться на сайті КМДА.

«Є вже всі узгодження, до кінця року роботи розпочнуться. І навесні наступного року вийдуть на повну потужність. Для повного запуску нової розв’язки потрібно півтора року», — каже він.

Через будівництво з’їзду з проспекту Перемоги на вулицю Гетьмана знесуть частину цеху заводу «Більшовик».

Раніше Київрада розглянула петицію про будівництво трирівневої розв’язки на Шулявці.

«Трирівнева розв’язка, проект якої пропонували, гарно виглядає, але на неї потрібно більше ніж 3 мільярди гривень і близько трьох років на будівництво. Враховуючи те, що частина її проходила б глибоко під землею, потрібно було б провести, зокрема, великі роботи зі встановлення станцій відкачування води», — прокоментував Віталій Кличко.