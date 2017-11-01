Робот на ім’я Софія отримала громадянство Саудівської Аравії, це перший випадок в історії

Раніше робота на ім’я Софія виступила в ООН, а тепер отримала громадянство Саудівської Аравії. Таким чином це перший робот, який отримав такі права. Оголошення про надання громадянства Саудівської Аравії було зроблено в ході саміту Інвестиційна ініціатива майбутнього в Ер-Ріяді, повідомляє Tehnot.

Сама Софія заявила, що їй випала честь отримати громадянство.

“Я дуже пишаюся цим унікальним відзнакою. Це історичний момент – бути першим роботом у світі, отримали громадянство”, - заявила робот.

Її розробили в компанії Hanson Robotics в 2016 році. Робот має 62 механізми, які допомагають їй потрібно створювати вираз обличчя.

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