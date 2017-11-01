Санкції проти РФ послаблювати не можна, - Хармс

Санкції проти Росії через анексію Криму послаблювати не можна.

Про це у середу на брифінгу за підсумками 6-ї сесії ПА ЄВРОНЕСТ заявила співголова асамблеї Ребекка Хармс, передає УНН.

"Те, що стало зрозуміло для членів Європарламенту - не можна послаблювати санкції проти Росії", - зазначила Хармс.

Вона також наголосила, що в асамблеї не бачать військового вирішення конфліктів, а також зазначила, що невирішені конфлікти вимагають негайного розв'язання.

"Я не можу сказати, що наші нинішні напрацювання найкращі, але не краще і залишати такі конфлікти невирішеними, оскільки це аргумент для Кремля", - сказала Р.Хармс.

Водночас співголова ПА ЄВРОНЕСТ Маріан Лупу наголосив, що асамблея має намір створити окрему робочу групу для напрацювання шляхів вирішення проблеми територіальних конфліктів.

"Азербайджанська делегація запропонувала створити таку групу, присвячену невирішеним конфліктам. Ми розглянемо це питання на наступному засіданні Бюро ПА Євронест", - сказав він.