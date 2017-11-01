Столтенберг закликав членів ООН підтримувати санкції проти КНДР

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав членів ООН підтримувати санкції проти Північної Кореї. Про це він заявив напередодні свого візиту до Сеула, повідомляє ЄП з посиланням на Deutsche Welle.

Столтенберг заявив напередодні візиту до Південної Кореї, що ракети КНДР мають широкий діапазон, щоб завдати удару по Європі, однак "НАТО має можливості для реагування на будь-яку загрозу".

Генсек НАТО додав, що військовий Альянс безпосередньо не залучений у спробах вирішити північнокорейську кризу, але "повністю підтримує своїх союзників у регіоні".

"НАТО захищає свої країни-члени від загрози балістичних ракет за допомогою стримування, але для досягнення мирного врегулювання конфлікту потрібно більше дипломатичних зусиль", - додав він.

Столтенберг відвідав 30-31 жовтня Японію, де прем'єр-міністр країни Шінцо Абе заявив, що Японія буде підтримувати тиск на Пхеньян.

Поїздка Столтенберга в Токіо передує офіційному візиту президента США Дональда Трампа в Азію, який розпочинається у неділю. Очікується, що питання Північної Кореї стане головним на порядку денному американського президента.

Нагадаємо, вчора Столтенберг заявив, що міжнародна спільнота має відповісти на ті загрози, що надходять з боку Північної Кореї.