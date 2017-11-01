Суд Іспанії викликав Пучдемона та екс-міністрів уряду Каталонії для надання свідчень

Суддя Національного суду Іспанії в Мадриді викликала відстороненого від влади лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та членів його колишнього уряду для надання свідчень 3-4 листопада. Про це в вівторок, 31 жовтня, повідомила суддя Кармен Ламела.

Загалом викликають 14 обвинувачених. Окрім того, упродовж трьох днів вони повинні внести заставу обсягом у 6,2 мільйона євро, передає агентство dpa. У таку суму суд оцінив витрати на референдум про незалежність Каталонії від Іспанії, який відбувся 1 жовтня. Мадрид не визнав плебісцит.

Генеральна прокуратура Іспанії звинувачує Пучдемона та міністрів його уряду в заколоті, спротиві органам державної влади та нецільовому використанні бюджетних коштів. Максимальний термін покарання, який загрожує Пучдемону, - 30 років ув'язнення.

Сам колишній лідер Каталонії та частина екс-міністрів нині перебувають в Бельгії. Пучдемон заявив на прес-конференції у Брюсселі, що не планує просити політичного притулку. Як довго вони там перебуватимуть, невідомо.

У партії Пучдемона заявили, що братимуть участь у дострокових регіональних виборах у Каталонії 21 грудня.

У Каталонії після запровадження прямого управління з Мадрида Національна гвардія 31 жовтня обшукала приміщення головного управління каталонської поліції Mossos d'Esquadra в Барселоні, а також управлінь в містах Сабадель, Жирона та Тарагона. Шукали докази бездіяльності регіональної поліції під час референдуму 1 жовтня.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд Іспанії призупинив в якості запобіжного заходу одностороннє оголошення незалежності Каталонії.