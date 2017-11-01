Суд обирає запобіжний захід сину Авакова

Солом'янський райсуд почав розгляд клопотання САП про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександру, передає Укрінформ.

Раніше у середу Солом'янський райсуд столиці отримав клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у кримінальному провадженні щодо розтрати державних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Олександра Авакова.

31 жовтня НАБУ затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та ще одну особу в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

За версією слідства, зазначені особи причетні до закупівлі у 2015 році за кошти Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.