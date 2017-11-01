Суд заарештував Каськіва та звільнив його під заставу на час проведення розслідування

Судді Печерського районного суду Києва ухвалили рішення про арешт колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Владислава Каськіва терміном на два місяці.

Вердикт суду було оголошено в середу, 1 листопада, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у сторінці в соціальній мережі Facebook. За даними Сарган, під час розгляду питання захист надав суду довідку про повне відшкодування підозрюваним завданих державі збитків.

Ухвала суду стосувалася двомісячного терміну досудового розслідування й передбачала можливість звільнення за умови внесення застави, що й було зроблено. Заставу внесли, одразу після чого Каськіва звільнили в залі суду, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". За даними інтернет-видання "Страна.ua", сума застави становила 160 тисяч гривень.

Крім того, суд зобов'язав Каськіва здати всі наявні закордонні паспорти й прибути на першу вимогу до слідчого, а також повідомляти про своє місцеперебування.

Тим часом колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що всупереч повідомленням генпрокурора України Юрія Луценка, Каськів прибув до України сам, а не був екстрадований з Панами. За даними Портнова, Каськів "купив авіаквиток за свій рахунок", "вільно переміщувався в аеропорту Амстердама", а "вночі прилетів до Києва, заздалегідь повідомивши про це українських слідчих".

Раніше Луценко запевняв, що в екстрадиції Каськіва з Панами брали участь співробітники ГПУ та СБУ.

Нагадаємо, Каськіва в ніч на 1 листопада екстрадували до України з Панами.