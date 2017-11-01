Судовий розгляд справи стосовно Насірова розпочнеться після 9 листопада, - Холодницький

Судовий розгляд справи стосовно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова розпочнеться після 9 листопада. Про це повідомив у коментарі журналістам керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"9 число - це дедлайн, після якого підозрюваний Насіров вважатиметься таким, що ознайомився з матеріалами провадження", - сказав він.

Після цього обвинувальний акт відносно Насірова САП направить для розгляду в суд.

Як повідомлялося, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".