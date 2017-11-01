Сину Авакова обрали особисте зобов'язання і електронний браслет

Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Таке рішення оголосив слідчий суддя Віталій Українець, передає УНН.

"Клопотання… про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою… задовольнити частково. Обрати щодо підозрюваного… запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - оголосив слідчий суддя регулятивну частину рішення.

Також суд поклав на Авакова обов’язки: прибувати за першим викликом до детектива, прокурора, суду, не відлучатися з населеного пункту, де зареєстрований та проживає без дозволу детектива, прокурора, також повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи.

Також він має утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон.

Суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що прокуратура закликала суд заарештувати сина Авакова.