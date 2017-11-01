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Андрей Шептицький, митрополит Української Греко-Католицької Церкви

Трамп закликав скасувати лотерею грін-кард

1 листопада, 2017 - 22:06
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав скасувати роздачу грін-кард за допомогою візової лотереї.

Про це він написав у своєму Twitter.

Крім того, він заявив, що виконавець теракту на Манхеттені приїхав в США з допомогою Диверсифікаційній лотереї, запропонованої сенатором від Демократичної партії Чаком Шумером.

"Терорист прибув у нашу країну з допомогою так званої Диверсифікаційній лотереї, дітища Чака Шумера. Нам потрібна еміграція на основі реальних заслуг, а не лотереї. Ми повинні стати набагато суворішими", - написав Трамп.

Джерело: День
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