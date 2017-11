Трамп закликав скасувати лотерею грін-кард

Президент США Дональд Трамп закликав скасувати роздачу грін-кард за допомогою візової лотереї.

Про це він написав у своєму Twitter.

Крім того, він заявив, що виконавець теракту на Манхеттені приїхав в США з допомогою Диверсифікаційній лотереї, запропонованої сенатором від Демократичної партії Чаком Шумером.

"Терорист прибув у нашу країну з допомогою так званої Диверсифікаційній лотереї, дітища Чака Шумера. Нам потрібна еміграція на основі реальних заслуг, а не лотереї. Ми повинні стати набагато суворішими", - написав Трамп.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017